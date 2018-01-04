Karlar düştü: Niagara soğuk hava nedeniyle dondu

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyesinde yapılan 180 tane inceleme ve araştırmadan bir şey çıkmadığını belirterek, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla ilgili “İşim olmamıştır, olamaz da” dedi.