Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karlar düştü: Niagara soğuk hava nedeniyle dondu

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Amerika’nın kuzeyindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle, ABD ile Kanada sınırında yer alan Niagara Şelalesi’nin bazı bölümleri dondu. Soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi. (Reuters/Aaron Lynett)

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