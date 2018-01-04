Karlar düştü: Niagara soğuk hava nedeniyle dondu

Amerika’nın kuzeyindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle, ABD ile Kanada sınırında yer alan Niagara Şelalesi’nin bazı bölümleri dondu. Soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi. (Reuters/Aaron Lynett)
Yaramazlara biraz batar!
Amerika’nın kuzeyindeki şiddetli kar yağışı nedeniyle, ABD ile Kanada sınırında yer alan Niagara Şelalesi’nin bazı bölümleri dondu. Soğuk hava dalgasının bir hafta daha etkisini sürdüreceği belirtildi. (Reuters/Aaron Lynett)
‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan gazeteci yazar Ahmet Altan, “Biz darbenin değil, hukukun ve demokrasinin peşindeydik” dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’la birlikte İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırdığı belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi, “Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum” dedi.
Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediyesinde yapılan 180 tane inceleme ve araştırmadan bir şey çıkmadığını belirterek, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla ilgili “İşim olmamıştır, olamaz da” dedi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, mesaj gönderdi: “Hayatı boyunca darbelere karşı olmuş biri olduğum ortada, büyük bir hayretle karşılıyorum.”
‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan akademisyen yazar Mehmet Altan, müzisyen Sezen Aksu’dan ricası olduğunu söyledi: “Bir CD çalışması yapıyorum. Bana bu konuda destek olabilir mi acaba? 15 şarkılık bir CD.”