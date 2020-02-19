Karla mücadele ekiplerinin beş saatte yolu açarak hastaneye yetiştirdiği hamile kadın ikiz doğurdu

Van’ın Başkale ilçesinde, doğum sancısı tutunca, yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin beş saatlik çalışması sonucunda alınarak hastaneye kaldırılan Yadigar Koç (37) ikiz bebek dünyaya getirdi.
İlçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında dün saat 19.30 sıralarında doğum sancıları başlayan yedi çocuk annesi Koç’un yakınları, 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yer yer iki metreyi bulan karı temizleyen iş makinelerinin eşliğinde köye ulaşan ekipler Koç’u ambulansa aldı. Saat 00:30’da Başkale Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Koç ikiz bebek annesi oldu.