Karl Marx’ın mezarına saldırı

Felsefesiyle dünyaya yön veren Alman filozof Karl Marx’ın Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan mezarına saldırıldığı bildirildi.

Fotoğraflar: Friends of Highgate Cemetery Trust

Marx’ın kabri Londra’nın kuzeyindeki ünlü Highgate Mezarlığı’nda.

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ITV’nin haberine göre, mezarlığın bakım işlerini üstlenen Highgate Mezarlığı Vakfı Dostları geçen hafta sonu Marx’ın mezarına çekiçle saldırıldığını açıkladı. Vakıf söz konusu saldırının kasıtlı yapılmış olabileceğini bildirdi.

Vakıf başkanı Ian Dungavell, eylem koordineli bir biçimde gerçekleşmemiş olsa da dahi Alman filozofun mezarının bilinçli olarak seçildiği söyledi.

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Dungavel bölgenin en önemli yapıtları arasında gösterilen Marx’ın mezarına ‘kasdi ve sürekli’ saldırıların üzücü olduğunu belirtirken, bir daha olmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Saldırının polislere bildirildiği aktarılırken, mezarın onarım masrafları Marx Mezarı Vakfı tarafından karşılanacak.