Karius, Beşiktaş’la sözleşmesini tek taraflı feshetti: Çok sabırlıydım

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, siyah beyazlı yönetimi topa tuttu, “Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım” dedi.

Fotoğraf: Dha

Karius, bu sonuca varmanın utanç verici olduğunu ama bu durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denediğinin bilinmesini istediğini belirtti. Karius’un açıklaması şöyle:

“Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler. Bu kulüp için oynamayı gerçekten sevdiğimi bilmeniz benim için önemli. Bu kadar tutkulu taraftarların her zaman inanılmaz desteğini arkamda hissettim. Beni her zaman iyi ve kötü zamanlarda desteklediniz ve sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüpte çalışanlar da dahil olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma, kulüp personeline teşekkür etmek istiyorum.”