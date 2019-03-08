Bir adamın karısıyla konuşmamak için 62 yıl sağır dilsiz taklidi yaptığına dair haber uydurma çıktı

ABD’nin Connecticut eyaletinde bir adamın 62 yıl boyunca eşiyle konuşmamak için sağır ve dilsiz taklidi yaptığı, ama bir karaoke gecesinde döktürünce yakayı ele verdiğine ilişkin haber ‘sahte’ çıktı.

İlk olarak World News Daily Report’ta yer alan habere göre 84 yaşındaki Barry Dawson, yıllar boyunca eşi Dorothy’nin yanında tek bir kelime dahi etmemişti. Eşi, iletişim kurabilmek için işaret dilini dahi öğrenmişti. Birlikte altı çocuk yetiştiren çiftin 13 torunu olmuş ama ailede hiç kimse gerçeği yıllarca bilmemişti. Ta ki kadın, eşini bir YouTube videosunda karaokede şarkı söylerken görene kadar…

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Ancak haberin ‘uydurma’ olduğu ortaya çıktı. Haberdeki tek gerçek fotoğrafları yayınlanan çiftin boşanma aşamasında bulunduğu.

Uydurma haberde şu ‘bilgiler’e de yer verilmişti:

“Avukatı, müvekkilinin amacının eşini üzmek veya aldatmak olmadığını belirterek şunları söyledi: ‘Müvekkilim hayli sessiz bir adam, eşi ise sinir bozucu şekilde geveze. Eğer sağır taklidi yapmasaydı, 60 yıl önce boşanmış olurlardı. Aslında bir bakıma bunu eşi ve ailesi için yaptı.’

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Dorothy Dawson ise işaret dilini öğrenmenin iki yılını aldığını belirterek şöyle konuştu: ‘Tam işaret dilinde akıcı hale gelmiştim ki gözünde bir sorun olmaya başladı. Şimdi düşündüğümde muhtemelen o da bir yalandı. Pislik herif hep sağır dilsiz taklidi yapmış. Bir gün, bir ‘hayır gecesi’ne gittiğini sandığım bir akşam, bir YouTube videosunda kendisini karaokede şarkı söylerken gördüm, her şeyi o zaman anladım.’

Çift bu hafta ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi. Mağdur eş ‘duygusal stres ve yıpranma’ karşılığında maddi tazminat, tüm varlıklarının yarısı ve nafaka talep ediyor.”