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Yaramazlara biraz batar!

Karısıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle aile hekimine dava açtı: 2.9 milyon dolar istiyor

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan bir adam, karısıyla ilişki yaşayıp evliliğinin bitmesine neden olmakla suçladığı aile hekimine 2.9 milyon dolar (22.5 milyon lira) tazminat talep ettiği dava açtı.

47 yaşındaki şarkı sözü yazarı ve finans danışmanı Pierson Tone, Kasım 2018’de aile hekimine gidip eşiyle sorun yaşadığını, psikolojisinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Doktoru Ronald Rosen da ona bitkisel birkaç takviye ve nefes terapisi önerdi.

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Tone, bir süre sonra eşinin ilişki yaşadığı kişinin Rosen olduğunu öğrendi. Eşinin 2015-2018 yıllarında, kendisi, eşi ve iki çocuğunun doktoru Rosen’la birlikte olduğunu iddia eden Tone boşandı ve Rosen’a dava açtı.

Evli ve iki çocuk babası Rosen konuyla ilgili açıklama yapmazken Tone’un dava dilekçesi pazartesi mahkemeye sunuldu.

Dilekçede, “Görevini suistimal eden Rosen’in davranış biçimi nedeniyle davacının evliliği sonlandı. Duygusal ve sosyal anlamda büyük kaybı oldu; zarara uğradı” ifadelerine yer verildi.

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