Karısını ve iki çocuğunu başından vurarak öldürdü

Ankara’da yaşayan bir kişi, karısını ve iki çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.

Fotoğraf: AA

Olay dün akşam Keçiören ilçesindeki Karakaya Mahallesi’ndeki bir evde saat 22:00 sıralarında meydana geldi.

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55 yaşındaki Adem Öztürk, ruhsatsız tabancasıyla 50 yaşındaki eşi Nefik ile çocukları 32 yaşındaki Selahattin ile 26 yaşındaki Seher’i başından vurarak öldürdü ve kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öztürk, kısa süre sonra yakalandı.

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Öztürk, oğlu Selahattin’in Covid-19 salgını nedeniyle izinli olarak cezaevinden tahliye edildikten sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını belirterek oğlunun kendisini dövdüğünü öne sürdü.