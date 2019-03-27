Karısını tüfekle vurup öldüren adama önce adli kontrol, sonra tutuklama

Konya’da eşi Müslime B.’yi tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B., önce adli kontrolle serbest bırakıldı, daha sonra savcılığın itirazından sonra tutuklanmasına karar verildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, 22 Mart Cuma günü saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak’taki müstakil evde meydana geldi.

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Emekli Hasan Hüseyin B., eşini öldürdükten sonra oğlunu arayarak “Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin” dedi. Telefon konuşmasının ardından Hasan Hüseyin B., çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi.

‘Eşimi vurmadım, tüfek ateş aldı’

Babasıyla görüştükten sonra telaşla eve giden Ali B., anne-babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık görevlileri, Müslime B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Hasan Hüseyin B. ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hasan Hüseyin B., hastaneye götürülürken, polise verdiği ifadede, duvarda asılı av tüfeğinin yere düşünce ateş aldığını, tüfekten çıkan saçmaların da kendilerine isabet ettiğini ileri sürdü.

Mahkeme sonrası Selçuklu Tıp Fakültesi’nde tedaviye alınan Hasan Hüseyin B. hakkındaki adli kontrol kararına, hastaneden uzaklaşmamasına dair şerh düşüldüğü belirtildi.

İtiraz sonrası tutuklama

Başsavcılık, adli kontrol kararına itiraz etti. Konya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Savcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Hastanede tedavisi devam eden şüpheli H.H.B. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklamasına yönelik yakalama talebi ile Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/1500 D.İş sayılı kararı ile tedavi sonrası tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.”

Öte yandan Hasan Hüseyin B.’nin olayda kullandığı silahın, tek fişek alan tek kırma tüfek olduğu belirtildi.

