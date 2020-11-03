Karısını, kayınvalidesini, baldızını öldürdü; intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, karısı, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gültekin Ç. boşanma aşamasında olduğu belirtilen Gülüser Ç.’nin, yanlarında kaldığı ailesinin, Yarbay Şemsettin Mahallesi’ndeki evine gitti.

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Gülüser Ç., kayınvalidesi Nuran A. ile baldızı Mislina Y.’ye ateş eden Gültekin Ç. aynı silahla kendini vurdu.

Sağlık ekipleri, Gülüser Ç. ile annesi ve kız kardeşinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.