Karısını bıçaklayarak öldürdü; balkondan atlayarak intihar etti

İzmir’in Buca ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Efeler Mahallesi’ndeki bir binanın dördüncü katında yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen İ.T. (51), eşi M.T.’yi (50) bıçakladı. Sonra da intihar etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 12 ve 22 yaşlarında iki çocukları bulunan karı-kocanın öldüğü belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.