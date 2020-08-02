Karısını başka bir erkekle yakalayan Atalanta’lı Josip Ilicic futbolu bırakıyor

İtalya’nın Atalanta takımında forma giyen Slovenya vatandaşı Josip Ilicic, ailesine sürpriz ziyaret yapmak için ülkesine döndü, karısını başka bir adamla yakaladı. Depresyona giren oyuncu, futbolu bırakmak üzere.

Fotoğraflar: Twitter

Bir süredir sakatlığı sebebiyle Atalanta’da forma giyemeyen Josip Ilicic, takımının Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG eşleşmesi için sakatlığının geçmesini bekliyordu ancak Sloven oyuncunun forma giyememesinin altından bambaşka bir sebep çıktı.

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İtalyan medyasındaki haberlerde, zamanı hala net olarak belirtilmese de, Ilicic’in ailesine sürpriz yapmak ve onlarla zaman geçirmek için Slovenya’ya gittiği ve orada eşini başka biriyle yakaladığı belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun depresyona girdiği ve futbolu bırakmak üzere olduğu belirtildi.

Yıldız oyuncunun ‘kişisel problemlerini çözmek için’ cuma günü yeniden ülkesi Slovenya’ya gittiği belirtildi.

Öte yandan Serie A’nın son maçında Inter’e 2-0 kaybetmesine rağmen gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı garantileyen Atalanta’da maç sonu tüm takım Ilicic’e destek verdi.