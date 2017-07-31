‘Karışamaz’: Maçka Parkı’nda özel güvenliğin ‘kıyafet’ tacizine suç duyurusu

Maçka Parkı’nda özel güvenliğin kıyafeti bahanesiyle taciz ettiği Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.

DHA’nın haberine göre Şentürk’le birlikte Çağlayan’daki adalet sarayına giden Köse, iki konuda suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek “Birincisi kıyafet özgürlüğümüze karışılması, ikincisi de çok çirkin bir iftiraya uğramamızdan kaynaklı olacak” dedi.

Reklam

‘İnsanlar şahit olmasa kendimizi savunamayacak bir noktada olabilirdik’

Olay günü parktaki insanların şahitliği sayesinde kendilerine atılan iftirayı kanıtladıklarını dile getiren Köse şunları söyledi: “O gün beyefendi, ‘Burada böyle gezemezsin, buna izin vermem’ dedi. Ben de, ‘Buna sen karışamazsın’ dedim. Sonra tartışma oldu. Arkamda genç bir çocuk vardı. Beni savundu. Ufak bir tartışma oldu ve bu konu kapandı. Ben o an olay kapandığı için şikayetçi olmadım. Akşamında beyefendi polisleri çağırdı. Polislere benim hakkımda iftira atmış, göğüslerimi açıp insanları rahatsız ettiğimi söylemiş. O an çevrede insanlar olmasaydı, belki de karakolda kendimizi savunamayacak bir noktada olabilirdik. Allah’tan insanlar vardı ve bize şahit oldular. İftira olduğunu kanıtladılar. Yoksa iftira çok kötü bir hayata dönüşebilirdi bizim için.”