Karikatürist Selçuk Demirel: Kaosa ‘Dur’ demek için, ‘Hayır’ demek için birlik olmalıyız

Dünyaca ünlü karikatürist Selçuk Demirel, Türkiye’nin yaşadığı zor günlerin geride kalacağını ve ‘Hayır’ demek için birlik olmak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşan Demirel, “Türkiye’ye uzaktan bakmam çok zor, keşke yapabilseydim. Herkes için içinde bulunduğumuz zamanlar zor zamanlar. Uzun vadede iyimser olmayı çok isterdim. Bu zor günler geride kalacak, ama ne zaman? Bu, yakın geleceğimizin bugünden daha iyi olmayacağı düşüncemi değiştirmiyor” dedi.

Demokrasi ve insan haklarının herkese lazım olduğunu söyleyen ünlü karikaürist, ‘birliği’ işaret etti: “Partizanlığı bir yana bırakıp, herkes kendi aklı, kafası ve vicdanı ile düşünebilse, içinde yaşadığımız bu kaosa ‘Dur’ demek için, ‘Hayır’ demek için birlik olmaktan başka bir yol göremiyorum”

‘Şikayetçi olduğum şeyler var’

40 yıldır Fransa’da yaşıyor olmaktan şikayetçi olmadığını belirten Demirel, “Şikayet ettiğim şeyler tabii ki hep olacak. Fransa laik, demokratik, insan haklarına büyük ölçüde önem verilen ve gözetilen bir hukuk devletidir. Haksızlıklar, yolsuzluklar olmuyor mu? Oluyor” dedi.

‘Fransa’da kimse gazetecilere gözdağı vermiyor’

Demirel, Fransa’daki medyayı Türkiye’dekiyle karşılaştırarak şu örneği verdi: “Eski başbakan, sağın yeni cumhurbaşkanı adayının yolsuzluk haberleri bu günlerde akşam sabah gazete ve televizyonlarda tartışılıyor. Kimse çıkıp ne bu haberleri ortaya çıkaran gazeteciye gözdağı veriyor ne gözaltına alıyor ne de gazete ve televizyon kapatılıyor.”