Karikatürist Erdil Yaşaroğlu sağlık çalışanlarına siperlik üretiyor

View this post on Instagram

Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz. Senin de 3 boyutlu yazıcın varsa veya bunlara ihtiyacı olan sağlık çalışanıysan: 3boyutludestek.org @3boyutludestek #3BoyutluDestek ten talepte bulunabilirisin #evdekal @erdil

A post shared by Begüm Kütük Yaşaroğlu (@begocan) on Mar 29, 2020 at 9:25am PDT