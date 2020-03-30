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Yaramazlara biraz batar!

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu sağlık çalışanlarına siperlik üretiyor

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, evlerindeki üç boyutlu yazıcıyla sağlık çalışanlarına siperlik üretmeye başladıklarını duyurdu.

Erdil Yaşaroğlu, “Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz” dedi.

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Yaşaroğlu çifti ürettikleri siperlikleri sosyal medya hesabı üzerinden şu notla paylaştılar: “Bizim için ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımız için evde siperlik üretmeye devam ediyoruz. Senin de 3 boyutlu yazıcın varsa veya bunlara ihtiyacı olan sağlık çalışanıysan: 3boyutludestek.org

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