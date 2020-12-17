Karı-koca bir gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kütahya’da Covid-19’a yakalanan çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde ikamet eden Zehra (80) ve Murat Erdoğan (82) çifti, rahatsızlanınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reklam

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın teyzesi ve eniştesi olan çiftin, testleri pozitif çıktı. Çift, hastalıklarının ağır seyretmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Önceki gün Zehra Erdoğan, dün de eşi hayatını kaybetti. Cenazeler, Şeyhler köyü mezarlığında toprağa verildi.

Çember daralıyor

Milletvekili Kasap, hem teyzesi ve eniştesini aynı hastalıktan kaybettiklerini belirterek Covid-19’dan korunmak için kurallara uyulmasının önemine dikkati çekti: “Cenaze törenlerine bile katılamadım. Bu hastalık kesinlikle hafife alınmamalı. Herkes için çember daralıyor. Özellikle bir doktor olarak söylüyorum, genç yaşlı herkes tedbir kurallarına mutlaka dikkat etmeli.”