Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karı-koca beş gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde, Covid-19’a yakalanan Şükrü Acer (82) ve eşi Safiye Acer (80), beş gün arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Develi ilçesi Alaylı Mahallesi’nde yaşayan çift 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Testleri pozitif çıktı.

Reklam

Evlerinde karantina altına alınan çift, iki gün sonra durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer 3 Aralık’ta, Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi.

Çiftin oğlu Tural Acer’in 17 Ağustos’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.

Reklam

SON HABERLER

Oktay bütçe teklifini övdü: Geliri ikiye katlanan insanımızın bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında CHP’ye çıkışarak şöyle konuştu: “Bu bütçeye ‘faiz bütçesi’, ‘haramzadelerin bütçesi’ diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.”