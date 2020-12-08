Karı-koca beş gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında CHP’ye çıkışarak şöyle konuştu: “Bu bütçeye ‘faiz bütçesi’, ‘haramzadelerin bütçesi’ diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.”