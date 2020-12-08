Karı-koca beş gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde, Covid-19’a yakalanan Şükrü Acer (82) ve eşi Safiye Acer (80), beş gün arayla hayatını kaybetti.
Develi ilçesi Alaylı Mahallesi’nde yaşayan çift 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Testleri pozitif çıktı.
Evlerinde karantina altına alınan çift, iki gün sonra durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer 3 Aralık’ta, Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi.
Çiftin oğlu Tural Acer’in 17 Ağustos’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü öğrenildi.