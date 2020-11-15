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Yaramazlara biraz batar!

Karı-koca aynı gün, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin (89) ve eşi Meliha Bolat (88), Covid-19 tedavisi gördükleri hastanede aynı gün hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Andıran köyünde oturan çifte 20 gün önce görülen semptomlar üzerine hastanede test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Bolat çifti, Erbaa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Hüseyin Bolat, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aynı servisteki Meliha Bolat ise akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Bolat’ın cenazesi dün, eşi Meliha Bolat ise bugün Andıran köyünde defnedildi.

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