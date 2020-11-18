Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karı-koca, 12 saat arayla Covid-19’a yenik düştü

Britanya’da, Covid-19’a yakalanan karı koca 12 saat arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Ward Ailesi

Kuzey İrlanda’da yaşayan, ikisi de 69 yaşında olan Owen ve Bredge Ward, pazartesi günü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Reklam

Strabane kasabasında yaşayan çiftin hemşire oğlu Martin Ward, “Geçen hafta iyileşeceklerine dair umudumuz vardı ama ikisini de aynı gün kaybettik. Şoktayız” dedi ve toplumu kurallara uyma konusunda uyardı.

“Annemi kaybettikten birkaç saat sonra babam da fenalaştı ve onu da kaybettik” diyen Ward, babası ölürken hastanede onun elini tuttuğunu, ailenin diğer üyelerinin annesinin cenaze işlemiyle ilgilendiğini anlattı.

Çiftin altı çocuğundan biri olan Ward, “Dokuz torunları var. Hepsine çok düşkünlerdi. Biri de yolda ama onunla hiç tanışamayacaklar maalesef” dedi.

Reklam

Salgın nedeniyle onları anmak için istedikleri gibi bir etkinlik yapamayacaklarını belirten Ward, “Ama böyle olmak zorunda, bu hastalığın şakası yok” ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

Genelge: Yeme içme mekanları kapanıyor; sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması geldi

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...