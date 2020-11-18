Karı-koca, 12 saat arayla Covid-19’a yenik düştü

Britanya’da, Covid-19’a yakalanan karı koca 12 saat arayla hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Ward Ailesi

Kuzey İrlanda’da yaşayan, ikisi de 69 yaşında olan Owen ve Bredge Ward, pazartesi günü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

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Strabane kasabasında yaşayan çiftin hemşire oğlu Martin Ward, “Geçen hafta iyileşeceklerine dair umudumuz vardı ama ikisini de aynı gün kaybettik. Şoktayız” dedi ve toplumu kurallara uyma konusunda uyardı.

“Annemi kaybettikten birkaç saat sonra babam da fenalaştı ve onu da kaybettik” diyen Ward, babası ölürken hastanede onun elini tuttuğunu, ailenin diğer üyelerinin annesinin cenaze işlemiyle ilgilendiğini anlattı.

Çiftin altı çocuğundan biri olan Ward, “Dokuz torunları var. Hepsine çok düşkünlerdi. Biri de yolda ama onunla hiç tanışamayacaklar maalesef” dedi.

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Salgın nedeniyle onları anmak için istedikleri gibi bir etkinlik yapamayacaklarını belirten Ward, “Ama böyle olmak zorunda, bu hastalığın şakası yok” ifadelerini kullandı.