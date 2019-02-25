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Yaramazlara biraz batar!

Kargoyla gelen gıda kolisini açınca küçük dilini yutacaktı: 300 bin lira çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu’nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerden 300 bin lira çıktı.

Fotoğraf: DHA

Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti.

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Parayı sayıp 300 bin lira olduğunu tespit eden Gümrükçüoğlu, sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Gümrükçüoğlu, yanlışlıkla koliye konduğu anlaşılan parayı firma sahibine iade etti.

Poşetin içinden 300 bin lira çıkınca şoke olduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, “Ben yapılması gerekeni yaptım ve parayı sahibine iade ettim. Kim olsa aynısını yapardı” dedi.

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