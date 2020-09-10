Kargo çalışanı paketteki havalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı

İzmir’de bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
Saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre, Yusuf S. içinde havalı tüfek olan paketi taşıdığı sırada havalı tüfek ateş aldı. Yusuf S. karnından yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.’nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.