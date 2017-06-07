Kargo aracında nesli tükenmekte olan hayvanlara ait yüzlerce post bulundu

Batman’da bir kargo aracında nesli tükenmekte olan hayvanlara ait yüzlerce post ele geçirildi.

Bitlis’ten Batman yönünde giden bir kargo firmasına ait araçta yol kontrolü esnasında yapılan aramada nesli tükenmekte olan 250 kaya sansarı, 26 tilki ve altı su samuru postu ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Turan, postlara el konulduğunu belirterek, “Hayvan postu ticareti yapanlar hakkında jandarma ekipleri gerekli işlemleri yaptı. Postları serin bir odada tutuyoruz, mahkeme sonuçlanınca bunları ihale ile satışa çıkaracağız” diye konuştu.

Su samurlarının avlanması yasak.