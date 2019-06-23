Kare kare İstanbul seçimi: Sandığa bavulla, tekerlekli sandalyeyle gittiler…

Yenilenen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenlerin sandığa bavullarıyla, değnekleriyle ve tekerlekli sandalyede bile gittiği görüntülendi.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkat çekti. Oyunu kullanmaya gelenlerden Zeynep Sulopaşa, “Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim” dedi.

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Fotoğraf: DHA

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen yetmiş bir yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

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Fotoğraf: DHA