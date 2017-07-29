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Kare kare fotoğraflanan bisiklet hırsızı, 10 dakikada yakalandı

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Antalya’da kare kare fotoğraflanan bisiklet hırsızı 10 dakikada yakayı ele verdi.

Hırsızın bisikleti çalıp kaçma anı. (Fotoğraflar: DHA)

Muratpaşa ilçesindeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Batuhan Kaplan, 1000 liralık bisikletini bina önüne kilitleyerek polikliniklerin olduğu yere gitti.

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Hastaneden 30 dakika sonra çıkan Kaplan, bisikletini göremeyince çalındığını anladı. Bisikletini arayan Kaplan’ın yanına gelen bir kişi, hırsızı cep telefonuyla fotoğrafladığını söyledi.

Kaplan, fotoğrafları alınca hemen polisi aradı. Polis de WhatsApp grubundan kentteki ekiplere fotoğrafı dağıttı. Bisiklet her yerde aranırken, Kaplan ile hırsız H.Y. karşı karşıya geldi. H.Y., öğrenciye önce yumruk attı, sonra bıçakla saldırıp kaçtı.

Şüpheli, Yıldız mahallesindeki bir ara sokakta polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Bisikletine kavuşan Kaplan, “Bisikletim benim her şeyim. Her yere onunla gidiyorum. Hırsızı kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

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