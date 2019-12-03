Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıttı

Van’da polisin durdurduğu yolcu minibüsünde ikisi çocuk üç yolcu üzerinde yapılan aramalarda beş kilo 50 gram metamfetamin, 20 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Uyuşturucuyu küçük kardeşlerinin beline kuşakla bağlayarak taşıttığı tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Fotoğraflar: DHA

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık günü Edremit ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, durumundan şüphelenilen T.O. ile kardeşleri E.O. ve D.O.’nun üzerlerini aradı.

Aramada küçük yaşta olan kardeşlerin bel bölgesine sarılı kuşak içinde, sekiz paket halinde beş kilo 50 gram metamfetamin ve 20 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan T.O., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan tutuklandı.