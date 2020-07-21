Kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kötü koku gelen daireye giren polis, yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Bitlisli’nin ağabeyinin, kimseye haber vermeden 15 gün boyunca kardeşinin cesediyle kaldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Olay, Hacıahmet Mahallesi, Lokumlu Sokak’ta dört katlı binanın üçüncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir tek başına yaşayan Abdullah Bitlisli’nin evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiğinde 75 yaşındaki Abdullah Bitlisli’nin cesediyle karşılaştı.

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Olay anında evde olmayan ve komşularının haber vermesiyle eve gelen Suphi Bitlisli, polis ekiplerine ilaç almak için dışarıya çıktığını söyledi. Polis, Suphi Bitlisli’yi, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Bitlisli’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

‘Kardeşinin yanında olduğunu söyledi’

Abdullah Bitlisli’nin yaklaşık beş yıldır kiracısı olduğunu belirten İbrahim Kireçci şöyle konuştu: “Tek yaşıyordu. 20-25 gün önce kirayı almaya geldiğimde gördüm. Abisi de yanındaydı. Kirayı aldım, iki gün önce de geldim abisi benim bu ayki kiramı da verdi. Apartmanda yaklaşık bir haftadır her gün kokular hissediliyor. Abisini arıyorum. ‘Şu an yanındayım, aldık hastaneye götürdük’ dedi. Hatta bu sabah da aradım. ‘Şu an yanındayım’ dedi. Buraya geldim, komşular bana ‘Apartmandan indi gitti’ dediler. Aradım onu, bana ‘İlaç almaya gidiyorum. Yarın hastaneye yatırma randevumuz var. Gün aldım doktordan, hastaneye yatıracağız’ dedi. Akşam da aradım. Evde olduğunu söyledi. Komşuların gelen kokulardan rahatsız olduğunu ve polislerin geleceğini söyledim.”