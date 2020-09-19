Kardeşini öldüren abla gözaltında

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kardeşini öldüren abla gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kırsal Cihatlı Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Ali Y., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı anne ve babasını evin bir odasına kitledi.

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Bu sırada dışarıdan eve dönerek kardeşinin anne ve babasını odaya kitlediğini gören abla G.Y., ona evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan Ali Y., ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

G.Y. gözaltına alındı, anne ve baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.