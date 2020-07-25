Kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey ormanlık alanda bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ağabey yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı özel tim, ilçeye bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi’nde kardeşi Ömer Faruk N.’yi tabancayla başından vurduğu ileri sürülen ve kaçan Fatih N.’yi saklandığı ormanda düzenlenen operasyonla yakaladı. Fatih N. gözaltına alındı.

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Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan kardeşlerden ağabey Fatih N.’nin, Ömer Faruk N.’ye tabancayla ateş ettiği iddia edilmiş, başından yaralanan ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk N. kurtarılamamıştı.