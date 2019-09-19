Kardeşine istediği kuzeni başkasıyla nişanlanınca dört kişiyi öldürdü

Hatay’da bir kişi, erkek kardeşiyle evlenmesini istediği kuzeni başkasıyla nişanlanınca pompalı tüfekle dört kişiyi öldürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Nihat Doğru kardeşiyle evliliğine onay verilmeyen amcasının kızı 23 yaşındaki Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru’yu ve nişanlısı Mahmut Şaban Afsal ile annesi Kerime Afsal’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Dört cinayetin zanlısı her yerde aranıyor.​

Reklam

Karaali Mahallesi’nde yaşanan olayda, iddiaya göre Doğru, üç ay önce kuzeni Bilem Doğru’yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. İki aile arasında dargınlık başladı. Bilem Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.

İki kuzenini, amcasını ve yengesini vurdu

Nişandan haberdar olan Nihat Doğru, önceki akşam pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan Bilem Doğru’nun anne-babası ile damadın annesi Kerime Afsal, çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat Kerime Afsal bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı dörde yükselirken, olaydan sonra kaçan Nihat Doğru’yu bulmak için emniyet güçleri aramalarını sürdürüyor.