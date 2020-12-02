Kardeşi ve eniştesini ‘corona’dan kaybetti; 12 çocuğa bakıyor: Yedisi onların, beşi kendinin

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan bir kadın kız kardeşi ve eniştesini, bir ay arayla Covid-19 nedeniyle kaybetti; 12 çocuğa tek başına bakıyor.

Fotoğraf: GoFundMe

Birmingham kentinde yaşayan 40 yaşındaki Francesca McCall’un beş çocuğu var. Ablasını ve eniştesini kaybedince bu sayıya, onların yaşları iki ila 17 yaşında değişen yedi çocuğu da eklendi.

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Yalnız yaşayan McCall şunları söyledi: “Kardeşim Chantale’la hep konuşurduk, ‘Birimize bir şey olursa çocuklar ayrılmasın’ diye. 35 yaşındaydı, sağlık çalışanıydı. Bütün önlemleri aldı ama maalesef yakalandı. Hastanede durumu ağırlaşınca vedalaşmam için haber verdiklerine ona çocuklara sahip çıkacağıma dair söz verdim. Kocası Lance de bir ay sonra öldü. Onları kaybetmek çok acı ancak çocukları artık benim de çocuğum.”

Çocukların çok üzgün olduğunu, ev değiştirmenin zorluğunu da yaşadıklarını anlatan McCall, “Zamanla her şey yoluna girecek. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

McCall ve çocuklara destek için GoFundMe’de sayfa açıldı.