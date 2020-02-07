Kardeşi öldürülen abladan mahkeme kararına isyan: ‘Kravat indirimi’ yapıldı

Antalya’da, Olympos Antik Kenti’ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel’i bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz’a verilen müebbet hapis cezası iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıla indirildi. Sertel’in ablası Nurcan Doğan, iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, “Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl 19 Mayıs’ta, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sertel (32) ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında çalışmalar sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Poyraz, Sertel’i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık Poyraz ile öldürülen Sertel’in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Son sözünde, “Pişmanım” diyen sanığa iyi hal indirimi uygulanmasına isyan eden Doğan, “Kardeşimin katiline ‘kravat’ indirimi yapıldı. Takım elbise giymek iyi hal indirimi olamaz” dedi.

Şikayetçi avukatı da karara İstinaf Mahkemesi’nde itiraz edeceklerini söyledi.