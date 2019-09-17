Kardeşi açıkladı: Öcalan’a nedeni belirsiz üç aylık ‘disiplin cezası’ verilmiş

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyine üç aylık disiplin cezası verildiğini, söz konusu cezanın gerekçesinin ise belirtilmediğini açıkladı. Kardeşi ile Kurban Bayramı’ndan bu yana görüşemediğine işaret eden Mehmet Öcalan, “Bu 3 aylık cezanın adı disiplin değil tecrittir” dedi.

Mehmet Öcalan. Fotoğraf: DHA

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Mehmet Öcalan, 2015 yılından bu yana yasal ve demokratik hakları olan görüş hakkını sadece dört kez kullanabildiklerini belirtti.

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Mehmet Öcalan, söz konusu disiplin cezasının gerekçesinin belirtilmediğini vurgulayarak, şöyle dedi: “Ben devlete adalet ve hukuku soruyorum, 2015’ten beri iki haftada bir gün görüşme hakkımız var. Beş yılda sadece dört kez görüşme gerçekleştirebildik. Madem bu disiplin cezası verilmiş, bunun gerekçesi nedir? Bunun gerekçesini bilmiyoruz. Bizim hak, hukukumuz beş yıldır nereye gitti? Devlet bizim hak ve hukukumuzu korumalı ve yerine getirmelidir. Avukatlar da görüşme yapabildiler. Devletin özel olarak bize verdiği bir hak yok. Madem bu ülkenin vatandaşı isek beş yıllık demokratik yasal hakkımız bize verilmelidir. Bu üç aylık cezanın adı disiplin değil, tecrittir.”