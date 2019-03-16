Kardeş Türküler yorumuyla Ahmet Kaya şarkıları; Hep Sonradan



Bir sürgün hikayesini anlatan Hep Sonradan, Kardeş Türküler’in Ahmet Kaya şarkılarını canlı olarak yorumlamasıyla benzersiz bir müzikli oyun deneyimi sunuyor.



Hep Sonradan, Kardeş Türküler’in Ahmet Kaya şarkılarıyla bir sürgün hikayesini anlattığı müzikli tiyatro oyunu. Paris’te sürgünde yaşayan Salih, unutma hastalığını çocukluk arkadaşı Ahmet Kaya ve onun müzikleriyle yenmeye çalışır.

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Yakın tarihe ait toplumsal hafızayı güncelleyen, ve hem bu hafızaya hem de Ahmet Kaya’nın şahsında bütün sürgünlere bir saygı duruşu sunan oyun, öykülere şarkıların tanıklık ettiği, müzikli oyun olarak yeni bir deneyim sunuyor.

Türkiye’nin en güçlü ve özgün seslerinden biri olan Ahmet Kaya’nın 15 farklı şarkısı Kardeş Türküler’in şaşırtıcı ve benzersiz yorumuyla canlı olarak seslendiriliyor.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın yazar ekibine fikir desteği verdiği Hep Sonradan 2016 yılında iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü.

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9 Ocak’ta kapalı gişe başlayan müzikli oyunun yapımcılığını BGST Organizasyon üstlenirken, yönetmenliğini Metin Göksel yapıyor.

Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinden önemli dönüm noktalarına dair detay ve anekdotların da anlatıldığı Hep Sonradan’ın oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz gibi deneyimli oyuncular var.

Hep Sonradan Mart ayında İstanbul UNIQ Hall’de üç ayrı gösteride seyirci ile buluşacak.

17 Mart Pazar günü yapılacak oyun Anadolu yakasındaki seyircilerin talepleriyle 16.30’da sergilenecek. Diğer iki oyun 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi 20.30’da oynanacak.