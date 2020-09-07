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Yaramazlara biraz batar!

Kardeş kardeşi vurdu: Biri hayatını kaybetti; diğeri gözaltında

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı kırsaldaki Toptepe Mahallesi’nde Abdullah A. (56) ile kardeşi B.A. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. tüfekle ağabeyine ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah A.’nın cansız bedeni, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.A’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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