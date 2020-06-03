Kardeş, kardeşi vurdu: Babadan miras kalan dairelerin satışı nedeniyle tartıştılar

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.’yi tabancayla ayağından vurdu.

Fotoğraf: DHA

Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak’ta kendilerine ait üç katlı binada altlı üstlü oturan iki kardeş dün akşam üstü, aralarında anlaşmazlığa neden olan daireler nedeniyle tartıştı. Aynı binanın giriş ve birinci katındaki dairelerin satışıyla ilgili tartışma bugün de devam etti. Tartışma büyüdü ve kardeşlerden Erkan B., ağabeyini öldürmekle tehdit ederek dışarı çıktı.

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Birkaç saat sonra dönen Erkan B., konuşmak istediğini söyleyerek ağabeyinin oturduğu daireye gitti. Aralarında tekrar tartışma çıktı. Erkan B., yanındaki tabancayla ağabeyi Ercan B.’yi ayağından vurdu.

Ercan B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Erkan B. polis tarafından gözaltına alındı.