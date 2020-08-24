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Yaramazlara biraz batar!

Kardeş kardeşi vurdu: Aralarında miras nedeniyle husumet varmış

Uşak’ta aynı binada oturan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Sokak’ta yaşayan 63 yaşındaki Recep Yıldırım ile54 yaşındaki kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım arasında kavga çıktı. Recep Yıldırım evde bulunan av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. İki kardeşin miras nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

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Sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hasan Hüseyin Yıldırım’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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