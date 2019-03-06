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Yaramazlara biraz batar!

Kardashian’ın kardeşi Jenner’dan rekor: Ruj ve oje satıp en genç milyarder oldu

ABD’li manken Kylie Jenner, kurucusu ve sahibi olduğu kozmetik firmasının satışlarından elde ettiği gelirle en genç dolar milyarderi olmayı başardı.

Fotoğraf: Instagram

ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın 21 yaşındaki manken kız kardeşi Kylie Jenner, dünyanın en genç milyarderi oldu.

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BBC’nin haberine göre, Jenner bir milyar dolarlık (yaklaşık 5.42 milyar lira) servetiyle Forbes dergisinin en genç milyarderler listesinin zirvesine yerleşti.

Jenner’ın dört yıl önce kurduğu, kendi adını taşıyan kozmetik firması geçen yıl 360 milyon dolarlık (yaklaşık 1.94 milyar TL) satış yaptı. Kardashian ailesinin en genç üyesi Jenner böylelikle 23 yaşında en genç milyarder olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in unvanını elinden aldı.

Jenner duygularını şöyle ifade etti: “Firmayı kurarken bu kadar başarılı olacağını tahmin bile edemezdim. Gelinen noktadan çok mutluyum. Böyle bir başarı kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyor.”

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Bu yılki listede kadın milyarder sayısı 56’dan 72’ye yükselerek bir yıl önceki listeye oranla arttı.

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