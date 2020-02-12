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Yaramazlara biraz batar!

Kardan yolu kapalı köydeki hasta 500 metre boyunca sedyeyle taşındı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta, yaklaşık 500 metre sedyeyle taşınarak ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Fotoğraf: DHA

Balkaya köyünde yaşayan 45 yaşındaki Seniha Güneş, solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekiplerine haber verdi. Kentte üç gündür etkili olan kar nedeniyle yolları kapalı olan köydeki hastaya ilk olarak helikopter ambulansla ulaşılmaya çalışıldı. Ancak helikopterin ineceği bölge olmayınca İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlattı.

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Hastayı sedyeye alan sağlık ekipleri karla kaplı yolda yaklaşık 500 metrelik mesafeyi yürüyerek açılan yolda bekleyen ambulansa taşıdı. Ambulansla Sincik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seniha Güneş tedaviye alındı.

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