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Yaramazlara biraz batar!

‘Kardak gibi’ krize Yunanistan’dan yanıt: Ege’deki kayalığa dikilen bayrak duruyor

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dan aldıkları brifinglere göre Yunan toprağına yönelik Türk ihlalini teyit edemediklerini söyledi.

Kayalığa Yunan Bayrağı diken grup görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf: Twitter

Başbakan Binali Yıldırım, Yunan bayrağını Türk askerlerinin kaldırdığını açıklamıştı.

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Sputnik’in haberine göre, Yunan bayrağı dikilen Mikros Anthropofas adacığının bağlı olduğu Fourni (Hurşit) adasının belediye başkanı Yiannis Marusis, Yunan sahil güvenlik teknesiyle çıktığı turda dürbünle bakarken Mikros Anthropofas’ta Yunan bayrağının dalgalandığını gördüğünü söylerken, ”Onlar sadece Paskalya tatili için adaya gelmiş üç delikanlı” dedi.

Fourni Sahil Koruma Sözcülüğü de adacığa yönelik Türk müdahalesine dair bir işaret görmediklerini öne sürdü.

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos ise, Yunan Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’dan aldıkları brifinglere göre Yunan toprağına yönelik Türk ihlalini teyit edemediklerini söyledi.

Sözcü şöyle devam etti: ”Yine de meseleyi soğukkanlı ve çok ciddi şekilde soruşturmaya devam ediyoruz. Yıldırım’ın açıklaması tümüyle provokatif ve kınanmayı hak ediyor. Yunanistan asla ‘gri bölgeler’ (egemenliği tartışmalı bölgeler) kuramını kabul etmeyecek ve toprak bütünlüğünün, egemenliğinin sorgulanmasına izin vermeyecek.”

Kardak’ta ne olmuştu?

Yıldırım’ın verdiği bilgi 22 yıl önceki Kardak krizini akla getirdi.

Ocak 1996’da Yunalı bir grubun Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına bayrak dikmesi sonrası Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan hükümranlık tartışması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Yunan komandoların konuşlandığı kayalıkların karşısındaki kayalığa sabaha karşı sızan Türk komandoların bayrak dikmişti. Eller tetikte bekleyiş sürerken iki ülke askerleri de bölgeden çekilmiş ve kriz dondurulmuştu.

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