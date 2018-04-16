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Yaramazlara biraz batar!

‘Kardak gibi’: Ege’deki kayalığa dikilen Yunan bayrağı kaldırıldı

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Başbakan Binali Yıldırım, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarındaki bir kayalığa dikilen Yunan bayrağını Türk askerlerinin kaldırdığını açıkladı.

Kayalığa Yunan Bayrağı diken grup görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf: Twitter

 

Başbakan Binali Yıldırım, Ege’deki sorunlarla ilgili gazetecilere açıklama yaparken şu bilgiyi verdi: “Ege Denizi’nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan’ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.”

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Yunanistan’a iyi komşuluk çerçevesinde gerginliği artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yapan Yıldırım “Kimsenin, ülkemizin egemenlik haklarından taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Oldu bittilere gereken karşılığı vermeye kararlıyız” dedi.

Yunan Vali: Soruşturuyoruz

Fournoi Korseon valisi Ioannis Maroussis, newsbomb.gr’e yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve kayalığa dikilen Yunan bayrağının olup olmadığına dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

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Kardak’ta ne olmuştu?

Yıldırım’ın verdiği bilgi 22 yıl önceki Kardak krizini akla getirdi.

Ocak 1996’da Yunalı bir grubun Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına bayrak dikmesi sonrası Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan hükümranlık tartışması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Yunan komandoların konuşlandığı kayalıkların karşısındaki kayalığa sabaha karşı sızan Türk komandoların bayrak dikmişti. Eller tetikte bekleyiş sürerken iki ülke askerleri de bölgeden çekilmiş ve kriz dondurulmuştu.

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