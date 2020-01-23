Karda mahsur kalan yedi kişi üç saatte kurtarıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan yedi kişi, üç saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

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Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden yedi kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve iki otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu ilçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri üç saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan yedi kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.