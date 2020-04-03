Karbon salımında ‘corona’ nedeniyle 70 yılın en keskin düşüşü bekleniyor

Yeni tip corona virüsü nedeniyle dünya ekonomilerinin durma noktasına gelmesiyle birlikte karbondioksit salımının İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin düşüşü kaydedeceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Yıllık karbon salım raporları yakından izlenen Küresel Karbon Projesi’nin başkanı Rob Jackson, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 5’ten fazla bir görülebileceğini söyledi. Karbon salımı böylece 2008 finansal krizinin ardından kaydettiği yüzde 1.4 düşüşün ardından ilk defa gerileme kaydedecek.

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Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde görevli Jackson, “Bu yıl karbon salımında yüzde 5 ya da daha fazla bir düşüş olursa şaşırmam, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir şey” dedi.

Jackson, “Ne Sovyetler Birliği’nin dağılması ne de son 50 yılda yaşanan petrol, mali ya da kredi krizleri salımı bu kriz kadar etkiledi” ifadesini kullandı.

İklim bilimciler, iklim değişikliğinin kötü etkilerini önlemek için küresel salımın 2020’nin sonuna kadar düşmeye başlaması gerektiğini söylüyordu.

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Ancak, uzmanlar kökten değişim olmadığı sürece corona virüsü nedeniyle düşen salımın uzun ömürlü olamayacağını ve atmosferde yıllardır biriken karbondioksitin üzerinde çok az etkisi olacağını belirtiyor.

İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nden iklim bilimci Corinne Le Quéré, “Bu düşüş köklü bir değişim nedeniyle olmuyor, (dünya genelinde) sınırlandırmalar bittikten sonra salımın eski seviyelerine döneceğini tahmin ediyorum” dedi.

Jackson’ın verdiği bilgiye göre küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salımı 2007-2008 küresel finansal krizinde geriledikten sonra ekonominin toparlanma sürecinde yüzde 5.1 gibi hızlı bir artış kaydetmişti.