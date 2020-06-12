Karayoluyla yolcu taşımacılığı tavan ücret tarifesinde yüzde 25 indirim

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında salgın nedeniyle 31 Temmuz’a kadar uygulanmak üzere belirlenen tavan ücret tarifesinde yaklaşık yüzde 25 indirim yapıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Ulaştırma Bakanlığı tebliğinde değişiklik öngören tebliğe göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretlerde yapılan indirim sonrası, gidilen mesafeye bağlı olarak 70 lira ile 375 lira arasında ücret ödenecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de salgın nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri de dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.