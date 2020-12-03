Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karayolunda operasyon: 50 adet kalem görünümlü tabanca ele geçirildi

Denizli’nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Reklam

Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, takip ettikleri otomobili, karayolunu trafik akışına kapatarak Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu.

Dedektör köpek Arya’nın da katıldığı aramada, bir çanta içine gizlenmiş 50 kalem tabanca ile 175 mermi bulundu.

Sürücü M.A.Ç. ile araçta bulunan N.O. gözaltına alındı. 

Reklam

Şüphelilerin silahları Ege Bölgesi’nde satmayı planladıkları belirtildi.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...