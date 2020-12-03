Karayolunda operasyon: 50 adet kalem görünümlü tabanca ele geçirildi

Denizli’nin Tavas ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde kalem görünümlü 50 tabanca ele geçirildi.
AA’nın haberine göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, takip ettikleri otomobili, karayolunu trafik akışına kapatarak Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu.
Dedektör köpek Arya’nın da katıldığı aramada, bir çanta içine gizlenmiş 50 kalem tabanca ile 175 mermi bulundu.
Sürücü M.A.Ç. ile araçta bulunan N.O. gözaltına alındı.
Şüphelilerin silahları Ege Bölgesi’nde satmayı planladıkları belirtildi.