Karayolunda ceset bulundu: Çarptığı düşünülen kamyonet şoförü gözaltında

İzmir’in Torbalı ilçesinde karayolunda bir erkek cesedi bulundu.
AA’nın haberine göre, Torbalı-Aydın kara yolu Çaybaşı Köprüsü’nde hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cansız bedenin 30 yaşındaki Sinan Kaya’ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Kaya’ya çarptığı düşünülen kamyonetin sürücüsü A.B. (50) Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gözaltına alındı.
Kaya’nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
A.B’nin, kaza yaptığının farkında olmadığını, kamyonetinin kendiliğinden açılan kasa kapağının yayaya çarpmış olabileceğini söylediği öğrenildi.