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Yaramazlara biraz batar!

Karayoluna çıkan ineğe, 108 TL para cezası

Kayseri’nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç’a (52), trafik polisi tarafından tutanak tutularak, Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Şarlak Mahallesi’nde besicilik yapan Duran Altunç’a ceza tutanağı geldi. Tutanağı inceleyen Altunç, karayolundan geçen ‘TR381923154’ kulak küpeli ineği nedeniyle kendisine Trafik Kanunu’nun 69/1’inci maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandığını gördü. Cezanın, Çavdar mevkiinde hayvanın başıboş bırakılması nedeniyle trafik polisi tarafından yazıldığı öğrenildi. Altunç’a kesilen ceza sosyal medyada paylaşıldı.

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