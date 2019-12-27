Karayoluna çıkan başıboş dana trafiği altüst etti

Kayseri-Sivas karayoluna çıkan başıboş dana trafiği birbirine kattı. sürücülere zor anlar yaşatan dana trafik ekibinin çabaları sonucunda yoldan çıkarıldı.
Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana karayoluna çıktı ve koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi.
Dananın bulunduğu yöne giden trafik ekibi trafiği yavaşlatarak onu yoldan çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık bir kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan sonunda polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.