Karayoluna çıkan başıboş dana trafiği altüst etti

Bugün, Wikipedia’ya getirilen erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar veren AYM bu karar için iki yıl sekiz ay bekledi. Kararın şimdi alınmasının en önemli nedeni Wikipedia’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş ve AYM’nin, Avrupa Konseyi’yle Türkiye’yi karşı karşıya getirmemek için AİHM’den önce karar alma zorunluluğu hissetmiş olması.