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Yaramazlara biraz batar!

Karayoluna çıkan başıboş dana trafiği altüst etti

Kayseri-Sivas karayoluna çıkan başıboş dana trafiği birbirine kattı. sürücülere zor anlar yaşatan dana trafik ekibinin çabaları sonucunda yoldan çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana karayoluna çıktı ve koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi.

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Dananın bulunduğu yöne giden trafik ekibi trafiği yavaşlatarak onu yoldan çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık bir kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan sonunda polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

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