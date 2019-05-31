Karayolları’na ait köprü ve otoyollar on günlüğüne ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 1 Haziran geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Turhan, ‘Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM’nin (Karayolları Genel Müdürlüğü) işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00’dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağını’ belirtti. Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00’ye kadar süreceğini kaydetti.

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Turhan, tatil süresince milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini de söyledi.