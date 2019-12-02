Karaya vuran balinanın karnından 100 kiloluk ‘çöp topu’ çıktı

İskoçya’nın Harris Adası’nda karaya vurduktan sonra ölen ispermeçet balinasının karnında 100 kilogram ağırlığında ‘çöp topu’ bulundu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Balinanın cansız bedenini inceleyen uzmanlar, dev hayvanın karnından balıkçı ağı, sicim, plastik torba ve bardak gibi şeyler bulduklarını açıkladı.

Reklam

Uzmanlar, balinanın ölümüne bu çöplerin yol açıp açmadığından henüz olmadıklarını ancak ortaya çıkan manzaranın denizlerdeki kirliliğinin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

İstatistiklere göre karaya vuran balina ve yunus sayısında ciddi artış var. 2009’da 204 olan rakam 2018 yılında 930’u aştı.