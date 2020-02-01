Karaya oturan gemi, kurtarıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.
Akdeniz’de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki ‘Mustafa Kemal I’ adlı kargo gemisi, dün Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken sürüklenmişti. Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturmuştu. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata Dörtyol Belediyesi ekipleri kumanya desteği sağlamıştı.