Karatay’ın döner çıkışı mahkemelik oldu

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkındaki suç duyurusu İstanbul başsavcılığına yapıldı.

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Dilekçede Karatay’ın ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl şöyle konuştu: “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor.”

Bingöl, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü de söyledi.